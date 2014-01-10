Дакар-2014: На ралли снова погиб человек
19:53, 10 января 2014Мир
1715 0
Бельгийский мотоциклист Эрик Палант погиб во время пятого этапа ралли-марафона "Дакар"
Погибший бельгийский мотоциклист Эрик Палант на ралли Дакар-2014 / Фото: Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на АФП.
Гибель 50-летнего гонщика произошла в четверг на этапе, маршрут которого пролегал между городами Чилесито и Тукуман.
"Организаторы не получали сигнал бедствия от гонщика. Во второй половине дня Эрик получал воду", - говорится в заявлении организаторов ралли.
Отмечается, что гибель бельгийца будет расследована местными властями. Палант стал 23-м погибшим участником ралли за его 36-летнюю историю.
Вчера на ралли погибли два неаккредитованных журналиста.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter