Двое журналистов погибли во время ралли «Дакар»

Авария произошла вечером в четверг. Журналисты, работавшие на ралли, следовали в автомобиле из города Катамарка в город Сан-Мигель-де-Тукуман. В департаменте Андальгала на автодороге «Куэста-дель-Клавильо» их внедорожник Ford Ranger не вписался в поворот и рухнул в пропасть, сообщает РИА Новости.

Погибшие - двое аргентинских журналистов. Еще двоим, находившимся в автомобиле, удалось выжить.