Двое журналистов погибли во время ралли «Дакар»
07:11, 10 января 2014Мир
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Два журналиста погибли во время ралли-марафона «Дакар», их автомобиль рухнул в пропасть, сообщили аргентинские СМИ.
Авария произошла вечером в четверг. Журналисты, работавшие на ралли, следовали в автомобиле из города Катамарка в город Сан-Мигель-де-Тукуман. В департаменте Андальгала на автодороге «Куэста-дель-Клавильо» их внедорожник Ford Ranger не вписался в поворот и рухнул в пропасть, сообщает РИА Новости.
Погибшие - двое аргентинских журналистов. Еще двоим, находившимся в автомобиле, удалось выжить.
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