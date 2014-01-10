Двое журналистов погибли во время ралли «Дакар»

07:11, 10 января 2014
Мир
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Два журналиста погибли во время ралли-марафона «Дакар», их автомобиль рухнул в пропасть, сообщили аргентинские СМИ.

Авария произошла вечером в четверг. Журналисты, работавшие на ралли, следовали в автомобиле из города Катамарка в город Сан-Мигель-де-Тукуман. В департаменте Андальгала на автодороге «Куэста-дель-Клавильо» их внедорожник Ford Ranger не вписался в поворот и рухнул в пропасть, сообщает РИА Новости.

Погибшие - двое аргентинских журналистов. Еще двоим, находившимся в автомобиле, удалось выжить.

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