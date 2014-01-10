В Беларуси разыскивают пропавшего без вести российского журналиста

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, сведения о пропавшем журналисте разместил в социальных сетях поисково-спасательный отряд «Ангел».

По информации поисковиков, 28 декабря Ганисевский вышел из дома в городке Микашевичи Брестской области, куда приехал к родственникам, без документов и телефона, и до сегодняшнего дня его место нахождения неизвестно.

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На свою страницу в социальных сетях Ганисевский заходил накануне исчезновения – 27 декабря. Личная страница журналиста на сайте «Эха Москвы», на которой журналист вел блог, удалена.

Как сообщили УНИАН в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси, по факту исчезновения журналиста возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия.