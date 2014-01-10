К МКС запущен новый грузовой корабль Cygnus

Как пишет "Газета.Ru" со ссылкой на NASA, корабль был запущен с помощью ракеты-носителя Antares с космодрома NASA на острове Уоллопс (на востоке США). Cygnus будет пристыкован к МКС 12 января.

Корабль должен доставить на борт МКС почти 1,3 т груза, в том числе 33 малых спутника, которые планируется запустить с МКС в 2014 году.

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Первоначально старт корабля Cygnus был запланирован на 19 декабря, но из-за поломок насоса терморегуляции его отложили.

Это второй полет корабля Cygnus к МКС, первый был совершен в сентябре 2013 года.