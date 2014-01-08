NASA продлило срок работы МКС до 2024 года - СМИ

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse, которое цитирует заявление представителя Американского космического агентства (NASA).

Ранее предполагалось, что деятельность МКС будет продолжаться только до 2020 года. Никаких дополнительных деталей о продлении срока эксплуатации МКС в NASA не раскрыли.

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Решение о продлении эксплуатации было сделано после того, как в NASA заручились поддержкой Белого дома, отмечает Orlando Sentinel. По данным издания, дополнительные четыре года работы МКС обойдутся NASA в три миллиарда долларов. Несмотря на одобрение со стороны Белого дома вопрос о финансировании дополнительных четырех лет работы МКС должен быть утвержден Конгрессом США, который будет рассматривать бюджет NASA, включающий и новые расходы на космическую станцию. Ранее в США неоднократно критиковали NASA за участие в проекте МКС за высокие затраты на него.

Международная космическая станция работает на орбите Земли с 1998 года. МКС была создана при участии более десятка стран, в том числе России, США, Японии, Германии и других. Работа станции контролируется совместно специалистами NASA, Роскосмоса, Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований. МКС является самым дорогим международным космическим проектом в истории, на который, по оценке Европейского космического агентства, было потрачено в общей сложности более 100 миллиардов евро.