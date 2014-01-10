Афганистан освободит 72 заключенных, которых США считают боевиками

Решение об освобождении заключенных было принято после того, как президент Афганистана Хамид Карзай приказал руководству баграмской тюрьмы пересмотреть их дела и освободить тех, кто не виновен и против кого нет доказательств. США опасаются, что после освобождения, боевики вновь вернуться на поле боя, как только НАТО выведет войска, передает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

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Командующий международными силами содействия безопасности (ISAF) генерал Джозеф Данфорд подал официальное возражение против плана освобождения. Представитель американских сил назвал заключенных "опасными людьми", представляющими угрозу.

Тюрьма для особо опасных преступников, находящаяся на базе ВВС США в уезде Баграм центральной афганской провинции Парван, полностью перешла под юрисдикцию Афганистана в марте 2013 года, а все заключенные были переданы американцами афганской стороне. Президент Афганистана Хамид Карзай неоднократно заявлял, что в баграмской тюрьме сидит "много невиновных людей, которых нужно незамедлительно выпустить на свободу".

В Афганистане на сегодняшний день остаются порядка 100 тысяч военных из состава контингента ISAF. Вывод основной части войск международной коалиции из страны запланирован на конец 2014 года.