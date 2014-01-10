В Москве на Белорусском вокзале устроили стрельбу
Три человека пострадали в результате конфликта на Белорусском вокзале в Москве, у двоих — огнестрельные ранения
"Конфликт произошел в ночь на пятницу. В результате стрельбы на Белорусском вокзале различные травмы получили три человека, двое из них с огнестрельными ранениями из травматического оружия были госпитализированы", — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО, в конфликте на Белорусском вокзале участвовали два сотрудника полиции.
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"Десятого января в дежурную часть поступила информация о том, что на платформе Белорусского вокзала произошел конфликт между двумя сотрудниками полиции и гражданами. Сотрудники транспортной полиции возвращались домой со службы", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в результате конфликта неизвестные граждане, предположительно, применили травматическое оружие.
"Один из сотрудников транспортной полиции получил ранение грудной клетки, бедра и плеча", — отметил представитель пресс-службы. Полицейский доставлен в больницу.
На месте происшествия работает оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.