Испания отказалась от финансовой помощи почти на 60 млрд евро

По информации фонда, программа финансовой помощи ESM для Испании успешно завершена, и Испания больше не нуждается в последующем финансировании от фонда. В рамках программы стабилизации банковской системы Еврогруппа одобрила пакет финансовой помощи для Испании до 100 млрд евро в июле 2012 года, и фонд выделил испанскому правительству 41,3 млрд евро кредитов на средний срок 12,5 лет. Действующие кредиты обслуживаются своевременно, и фонд продолжит сотрудничать с испанским правительством для обеспечения их полного погашения.

"Программа финансовой помощи ESM доказала важную роль в рекапитализации и реструктуризации проблемных банков Испании, которые сегодня стабильны. Несмотря на некоторые сложности, я уверен, что и впредь поддержка ESM в сочетании со структурными реформами позволит испанской экономике достигнуть стабильности и устойчивого роста", — приводятся в сообщении слова главы фонда Клауса Реглинга. Он отметил, что финансовая помощь в Испании стала первой программой ESM по рекапитализации банков за счет кредита правительству.

Справка УНИАН. Европейский стабилизационный фонд European Stability Mechanism (ESM) - постоянно действующий фонд финансовой стабилизации стран еврозоны, заменяющий Европейский фонд финансовой стабильности, располагающий гарантированными странами еврозоны 440 млрд евро, и Европейский механизм финансовой стабилизации, располагающий представленными Европейской комиссией 60 млрд евро. Решение о создании фонда принято на заседании Европейского совета в декабре 2010 года, межправительственное соглашение о создании фонда подписано странами еврозоны 2 февраля 2012 года, фонд начал работу с 8 октября 2012 года.