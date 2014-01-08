В аварии военного вертолета в США погиб один человек - СМИ

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей ВМС США.

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Вертолет ВМС США МH-53-E упал в воду в 28 километрах от курортного города Вирджиния-Бич, расположенного на атлантическом побережье страны. На его борту находилось пять человек. Четверо из них были спасены, однако один позднее скончался. В районе крушения вертолета проводится спасательная операция. Поиски пятого военнослужащего продолжаются.

Военные затрудняются сказать, что могло послужить причиной падения машины.