В аварии военного вертолета в США погиб один человек - СМИ

22:09, 08 января 2014
Мир
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Один из спасенных членов экипажа разбившегося в США военного вертолета скончался.

Один человек стал жертвой крушения военного вертолета в штате Вирджиния / Фото: navy.mil

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей ВМС США.

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Вертолет ВМС США МH-53-E упал в воду в 28 километрах от курортного города Вирджиния-Бич, расположенного на атлантическом побережье страны. На его борту находилось пять человек. Четверо из них были спасены, однако один позднее скончался. В районе крушения вертолета проводится спасательная операция. Поиски пятого военнослужащего продолжаются.

Военные затрудняются сказать, что могло послужить причиной падения машины.

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