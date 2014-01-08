В аварии военного вертолета в США погиб один человек - СМИ
22:09, 08 января 2014Мир
1249 0
Один из спасенных членов экипажа разбившегося в США военного вертолета скончался.
Один человек стал жертвой крушения военного вертолета в штате Вирджиния / Фото: navy.mil
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителей ВМС США.
По теме: В США разбился военный вертолет, спасательная операция продолжается
Вертолет ВМС США МH-53-E упал в воду в 28 километрах от курортного города Вирджиния-Бич, расположенного на атлантическом побережье страны. На его борту находилось пять человек. Четверо из них были спасены, однако один позднее скончался. В районе крушения вертолета проводится спасательная операция. Поиски пятого военнослужащего продолжаются.
Военные затрудняются сказать, что могло послужить причиной падения машины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter