В России запретили авиапассажирам проносить жидкость на борт самолета

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе воздушного транспорта..

«В связи с этим (угрозой терактов – УНИАН) Росавиацией во все аэропорты и организации гражданской авиации направлена директива о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению авиационной безопасности. В соответствии с этой директивой при прохождении предполетного досмотра любые жидкости и средства личной гигиены, находящиеся у пассажира при себе или в ручной клади, рекомендуется сдавать в багаж. Все предметы, сдаваемые в багаж, проверяются с использованием технических средств досмотра и размещаются на борту воздушного судна в специальных багажных отсеках», - говориться в сообщении.

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В тоже время, медикаменты, которые требуются пассажирам на постоянной основе, а также предметы и средства личной гигиены, обеспечивающие жизнедеятельность пассажиров во время полета, не запрещены и допускаются к провозу в ручной клади после их идентификации службами авиационной безопасности аэропорта и прохождения проверки безопасности с использованием технических средств досмотра.

В ведомстве подчеркивают, что на воздушном транспорте сохраняется угроза совершения террористических актов с использованием самодельных взрывных устройств. «Наибольшую уязвимость представляют собой воздушные суда, т.к. на их бортах нанесены государственные регистрационные и опознавательные знаки Российской Федерации. Таким образом, в случае совершения террористического акта террористы демонстрируют возможность нанесения ущерба не только отдельным гражданам или организациям, а всему государству», - подчеркивают в Росавиации.

Как сообщал УНИАН, в Волгограде в конце прошлого года было совершено два теракта. 29 декабря террорист-смертник подорвал себя на железнодорожный вокзал города, 30 декабря шахид совершил самоподрыв в троллейбусе. В результате терактов погибли 34 человека, десятки получили ранения.

7 февраля в Сочи открываются Зимние Олимпийский игры.