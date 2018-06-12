Рождество в Вифлееме: парад барабанщиков, волынки и политические лозунги над яслями Христа

В самом Израиле и 6 и 7 января – это обычный рабочий день, ничем не отличающиеся от других. В крупных городах, небольших поселках или кибуцах нет сверкающих на солнце куполов храмов или даже сколько-нибудь крупных приходов. Памятуя о недавнем скандале с новогодними тостами в адрес русскоязычного населения, когда ультраортодоксальные евреи обвинили некоторых израильских политиков в «предательстве» истиной веры, последние решили подчеркнуто дипломатично воздержаться от любых поздравлений православным.

Гробовое молчание весь вчерашний и сегодняшний день хранили и местные СМИ. Если же вы и увидите где-то новость о Рождестве, то будет она размещена едва ли не на последних страницах газет или в конце блока теленовостей. Объяснение тому простое: Рождество – не иудейский праздник, а, значит, - и вовсе не праздник. Поэтому, отмечают его лишь в городе, где прошло детство Христа – Назарете (на иврите: Нацрет), Иерусалиме и Вифлееме. Кстати арабы, на чьих территориях находится святое для всех место рождения Иисуса, относятся к чуждому им празднику куда с большим трепетом. Во-первых – и это не для кого не секрет – «бизнес на Христе» для жителей Вифлеема является основным источником дохода. Во-вторых, палестинские СМИ освещают все события в городе куда более подробно и объективно.

Парад? Ярмарка? Литургия!

Посетить Вифлеем, находящийся за отгороженной от Израиля бетонной стеной с дозорными вышками в обычные дни не составляет никакого труда. В нескольких километрах от окраины Иерусалима в долине открывается вид на трассу, перегороженную блокпостами израильской армии. С украинским или иным другим паспортом пересечь границу проблем нет. А вот гражданам самого Израиля въезд на территорию, а уж, тем более, посещение христианской святыни – строго запрещены. Пройдя поверхностный осмотр и беглое изучение документов, мы свободно попадаем иной мир и иное измерение. Где заканчивается асфальт, а под ногами валяется мусор – там уже не Израиль. Тут же тебя буквально на куски разрывают таксисты, экскурсоводы и продавцы всевозможной мелочи, икон, крестов и т. п., которые, при близком рассмотрении, в большинстве своем – «made in China». Минут 20 пешим ходом по извилистым улицам, буквально выталкиваемые толпой, мы без всяких проводников и GPS-навигаторов оказываемся в нужном месте.

Небольшая, продолговатая площадь, называемая в Вифлееме площадью Яслей, была огорожена полицейскими барьерами и ленточными ограждениями минимум за сутки. Праздное рассматривание витрин, десятый стакан горячего кофе, (ночи сейчас в Израиле довольно прохладные), и сотый круг по площади «убил» 4 часа томительного ожидания.

Первым к месту торжеств прибыл Патриарх Ассирийский, за ним – Патриарх Иерусалимский Феофил III и чуть позже – Патриарх Эфиопский, которые вместе со своей паствой отмечают Рождество именно 6 января. Празднование началось задолго до захода солнца на площади Яслей, что у самого входа в Храм Рождества Христова. Как и много веков назад, под музыку рыцарей-крестоносцев бравые вояки в парадных мундирах с флагами и под барабанную дробь прошли окрестными улицами, за ними проследовал ровный строй арабов… с шотландскими волынками, вслед за ними, снова с барабанами – палестинские бойскауты, а замыкали парад отряды бравых «пионеров» с медными трубами. Как выяснилось, волынки на Святую Землю завезли англичане, и по сей день эти музыкальные инструменты служат напоминанием о британском мандате 1917-1948 гг.

В сочетании с развевающимися на ветру красными воздушными шарами, толпами разношерстной галдящей публики и выше озвученным парадом, все происходящее больше напоминало какой-то светский праздник, чем таинство рождения Спасителя. Впрочем, после части официальной, все же началась и не менее торжественная, но более духовная часть празднования. Тысячи паломников одобрительными возгласами приветствовали Блаженного Предстоятеля Иерусалимской православной церкви патриарха Феофила, который тут же – на площади – обратился к верующим. После чего, по традиции, одев мантию и взяв в руки крест, в сопровождении губернатора и мэра Вифлеема, местной политической и бизнес-элиты, а также владельцев крупных гостиниц и торговых центров, Феофил обошел храм и вошел в него через низкую дверь, которую называют «Вратами смирения». Она специально сделана настолько низкой, (1,4-1,5 м), чтобы при входе голову наклонили все – независимо от статуса, положения в обществе или богатства.

Рождество в Вифлееме все больше становится политическим митингом

Из-за огромного количества паломников и гостей, а также предпринимаемым мерам безопасности, (на богослужение приехал председатель ПА Махмуд Аббас с целой свитой высокопоставленных палестинских чиновников), попасть внутрь Храма Рождества Христова на, собственно, Рождество, могут далеко не все. Однако, достоверно известно, что рождественское богослужение не меняется веками и проходит строго по установленным издавна канонам.

Однако, на Литургии в Храме Рождества не обошлось без громких политических заявлений – из уст Патриарха. Как сообщило позже палестинское информационное агентство MAAN, Феофил III не только призвал всех к миру, прекращению конфликта на Ближнем Востоке, но и к признанию Палестины государством, чем вызвал у палестинцев бурю восторга:

«Из этой пещеры мы призываем к мирным переговорам между Палестиной и Израилем, к признанию палестинского государства на международном уровне и благодарим главу государства Палестина Махмуда Аббаса. Желаем ему долгих лет, прогресса и благополучия всему палестинскому народу», - цитируют слова Патриарха местные СМИ.

Единственное, что вызвало у арабов легкое недовольство в речи Феофила III, так это не озвученное им «сочувствие» палестинским террористам, находящимся в тюрьмах Израиля, которых в ПА считают героями и «мучениками за веру и правду».

Олег Пономарев, Вифлеем