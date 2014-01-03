На Мюнхенской конференции по безопасности обсудят ситуацию в Украине

Во время юбилейной 50-й Мюнхенской конференции по безопасности будет обсуждаться ситуация в двух странах - Сирии и Украине.

Об этом сегодня, 3 января, в Берлине заявил организатор форума, немецкий дипломат Вольфганг Ишингер, передает Gazeta.ua.

По его словам, заявки на участие в конференции прислали уже 18 глав государств и правительств, 50 министров иностранных дел и министров обороны, а также 10 руководителей разных международных организаций.

По предварительной информации, Россию в Мюнхене будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. От Германии прибудут министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и руководитель немецкого военного ведомства Урсула фон дер Ляйен. Из США - госсекретарь Джон Керри, помощник Президента США по национальной безопасности Сюзан Райс, а также несколько сенаторов.

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Как отметил Ишингер, после раскрытия фактов слежки и сбора личных данных граждан со стороны Агентства национальной безопасности США (АНБ) американцы очень интересуются мюнхенской конференцией. "Они знают, что в результате прослушивания доверию был нанесен огромный вред, и что здесь еще многое нужно объяснить", - уточнил Ишингер.

Среди почетных гостей форума он назвал бывшего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта, экс-президента Франции Валери Жискар д'Эстена, бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера и президента Германии Йоахима Гаука, который выступит с речью во время открытия конференции.

Мюнхенская конференция по безопасности была учреждена в 1962 году и впервые состоялась в 1963 году.

В 2014 году Мюнхенская конференция будет проходить в столице Баварии с 31 января по 2 февраля.