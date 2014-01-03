В Ираке ликвидировали более 60 связанных с "Аль-Каидой" боевиков

Иракские спецслужбы совместно с членами общин ликвидировали 62 боевиков террористической группировки, связанной с «Аль-Каидой».

Как передает РИА Новости, по словам лидера отряда местного ополчения «Сахва» Шейха Ахмеда Абу Риша, 16 членов группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» были убиты в городе Эль-Хальдия, в то время как 46 других боевиков были ликвидированы в городе Эр-Рамади.

Ранее 2 января боевики связанной с «Аль-Каидой» группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» захватили половину иракского города Эль-Фаллуджа. Также боевики захватили часть города Эр-Рамади, где иракские власти в понедельник начали демонтаж протестного лагеря, который был развернут после ареста в прошлом году охранников суннитского политика Айфана Саадун аль-Эсави, занимавшего в то время пост министра финансов. Во время работы по зачистке территории группа боевиков вступила в бой с представителями служб безопасности недалеко от лагеря.

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Расположенная в 60 километрах к западу от Багдада Эль-Фаллуджа в течение долгого времени была центром сопротивления американским войскам в Ираке. В 2004 году в городе проводилась широкомасштабная военная операция армии США, которая привела к многочисленным жертвам и разрушениям в городе.

Рост напряженности в Ираке связан с противостоянием крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов. Во время правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака, однако после вооруженного вторжения США и свержения Хусейна их потеснили шииты. Они заняли ряд ключевых государственных должностей, в частности, пост премьер-министра.