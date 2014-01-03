Южная Корея установит радары у границ КНДР

По информации военного источника, правительство Южной Кореи выделило 3,8 миллиарда вон (3,6 миллиона долларов) на размещение шести радаров на острове Кедондо в этом году, пишет РИА Новости.

Остров Кедондо расположен всего в 20 километрах к югу от 38-й параллели, разделяющей два государства.

"Радары помогут усилить контроль за Северной Кореей на острове Кедондо, который считается уязвимым регионом", - заявил чиновник, пожелавший остаться неназванным.

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На стратегически важно расположенном острове несут службу около 5 тысяч южнокорейских военных, однако часть пограничной области не огорожена колючей проволокой, чтобы дать возможность жителям острова заниматься рыбной ловлей.

Радар может отслеживать объекты в ночное время и в плохую погоду на расстоянии пяти километров.