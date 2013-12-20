КНДР угрожает нанести "беспрецедентный удар" по Южной Корее
04:04, 20 декабря 2013Мир
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Государственный комитет обороны КНДР направил властям Южной Кореи заявление с угрозой нанести "беспрецедентный удар" по республике.
КНДР угрожает нанести "беспрецедентный удар" по Южной Корее
Об этом сообщает в пятницу агентство Ренхап со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.
По словам представителя администрации, сообщение было получено в четверг по телефону, пишет РИА Новости.
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"Это сообщение было принято Службой национальной безопасности", — сказал чиновник.
По его словам, ответ Пхеньяну был направлен по линии военной связи желтоморского фронта.
"Если Северная Корея будет продолжать провокации, она будет решительно наказана", — говорится в этом сообщении.
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