КНДР угрожает нанести "беспрецедентный удар" по Южной Корее

Об этом сообщает в пятницу агентство Ренхап со ссылкой на администрацию южнокорейского президента.

По словам представителя администрации, сообщение было получено в четверг по телефону, пишет РИА Новости.

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"Это сообщение было принято Службой национальной безопасности", — сказал чиновник.

По его словам, ответ Пхеньяну был направлен по линии военной связи желтоморского фронта.

"Если Северная Корея будет продолжать провокации, она будет решительно наказана", — говорится в этом сообщении.