В Камбодже застрелили трех демонстрантов, требующих повышения зарплат
07:32, 03 января 2014Мир
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Не менее трех человек погибли в Камбодже в пятницу при разгоне демонстрации, по участникам которой полиция открыла огонь, передает агентство Рейтер.
Ранее сообщалось о нескольких раненых.
В пригороде камбоджийской столицы Пномпене проходила демонстрация работников текстильной промышленности, требующих увеличения заработной платы. В акции участвовали несколько тысяч человек.
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Полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух, а затем открыли огонь по самим манифестантам.
Представитель властей заявил, что огонь был открыт после того, как демонстранты забросали полицейских камнями, ранив девять стражей правопорядка.
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