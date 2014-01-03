В Камбодже застрелили трех демонстрантов, требующих повышения зарплат

Ранее сообщалось о нескольких раненых.

В пригороде камбоджийской столицы Пномпене проходила демонстрация работников текстильной промышленности, требующих увеличения заработной платы. В акции участвовали несколько тысяч человек.

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Полицейские произвели предупредительные выстрелы в воздух, а затем открыли огонь по самим манифестантам.

Представитель властей заявил, что огонь был открыт после того, как демонстранты забросали полицейских камнями, ранив девять стражей правопорядка.