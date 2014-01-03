Эштон призывает стороны конфликта в Южном Судане начать переговоры

"Я призываю стороны немедленно начать переговоры под эгидой Межправительственного органа по вопросам развития (IGAD). Немедленное прекращение огня с установлением эффективного мониторинга (за его исполнением) необходимо для того, чтобы избавить жителей Южного Судана от дальнейших страданий", — , говорится в ее заявлении, пишет РИА Новости.

Она также призвала предоставить гуманитарным работникам и наблюдателям полный доступ в зоны конфликта. "Все стороны должны осознавать, что понесут ответственность за систематическое или целенаправленное нарушение прав человека", — говорится в заявлении главы дипломатии ЕС.

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Во вторник стало известно, что президент, Южного Судана Салва Киир и лидер повстанцев Риек Машар договорились о прекращении боевых действий в связи с подготовкой к переговорам об урегулировании конфликта. Обе стороны приняли решение направить своих представителей в столицу Эфиопии Аддис-Абебу для переговоров. По данным СМИ, переговоры должны были начаться в четверг, однако задержались из-за отсутствия некоторых членов правительственной делегации.

Вооруженные беспорядки в Южном Судане начались в ночь на 16 декабря в столице страны Джубе. В боях участвовали подразделения армии, принадлежащие к различным племенным группировкам. Затем столкновения произошли в других частях страны. Президент Киир заявил, что в стране произошла попытка государственного переворота, обвинив Машара в его организации. Позже Машар подтвердил Би-би-си, что силы, противостоящие правительственным войскам, действительно находятся под его командованием.