В Южный Судан начали прибывать новые группы миротворцев

Об этом сообщил журналистам глава отдела общественных связей управления всемирной организации по миротворческим операциям Киеран Дуайер, пишет РИА Новости.

"Семьдесят два миротворца Полицейских сил ООН из состава миссии по стабилизации в Демократической республике Конго прибыли сегодня в Джубу", — отметил Дуайер.

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По его словам, это часть группы из 5,5 тысячи дополнительных миротворцев и советников сил полиции ООН, которые должны быть направлены в Южный Судан по одобренной Советом Безопасности просьбе генерального секретаря всемирной организации Пан Ги Муна.

Передовая группа подкрепления, как сообщил Дуайер, это полицейские из Бангладеш, которые специализируются на управлении большими скоплениями людей.

Они будут размещены немедленно для оказания помощи растущему числу беженцев, которые нашли убежище в лагерях ООН в Южном Судане. Их число насчитывает 63 тысячи человек.

Совет Безопасности ООН одобрил 24 декабря просьбу Пан Ги Муна об укреплении миротворческих сил в Южном Судане, приняв резолюцию об увеличении численности их миссии с 7 тысяч до 12,5 тысяч военнослужащих всех званий и полицейского компонента, включая соответствующие сформированные подразделения полиции, численностью до 1323 человек.