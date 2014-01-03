В США из-за снежного шторма отменены более двух тысяч авиарейсов

Снег в регионе начал идти в ночь на четверг, синоптики прогнозируют, что в течение дня снегопад, сопровождающийся сильным ветром и низкой температурой, усилится, передает РИА Новости.

По теме: Стихия в США: ледяные ливни и торнадо привели к гибели людей, некоторые штаты обесточены

Американские авиакомпании уже отменили более 1,8 тысячи авиарейсов в четверг, и 500 полетов, запланированных на пятницу. Более всего от непогоды пострадал чикагский аэропорт О'Хара, в нем отменены 500 рейсов.

Агентство отмечает, что снежный шторм станет первым серьезным испытанием для мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, который вступил в должность 1 января. Ожидается, что в мегаполисе выпадет 177 миллиметров осадков.