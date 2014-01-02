Скандальный мэр Торонто выдвигается на новый срок - СМИ

Как сообщает BBC Украина, скандал разгорелся из-за признания Форда, что он курил крэк (один из самых тяжелых наркотиков), когда был в состоянии алкогольного опьянения. Форд подвергся жесткой критике, однако отказался добровольно покинуть свой пост.

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После этого мэра лишили права назначать и снимать с должности его заместителей, а также членов исполнительного комитета администрации города.

Мэр Торонто публично извинился, заявив, что курение крэка было ”ошибкой и позорным поступком”, который он когда-либо совершал. Впрочем его, как и раньше, поддерживает большое количество жителей города.

Следующие выборы мэра состоятся в октябре 2014 года