Скандальный мэр Торонто выдвигается на новый срок - СМИ
Мэр Торонто Роб Форд сегодня выдвинул свою кандидатуру на следующие выборы городского головы, несмотря на то, что городской совет недавно лишил его большинства полномочий.
Как сообщает BBC Украина, скандал разгорелся из-за признания Форда, что он курил крэк (один из самых тяжелых наркотиков), когда был в состоянии алкогольного опьянения. Форд подвергся жесткой критике, однако отказался добровольно покинуть свой пост.
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После этого мэра лишили права назначать и снимать с должности его заместителей, а также членов исполнительного комитета администрации города.
Мэр Торонто публично извинился, заявив, что курение крэка было ”ошибкой и позорным поступком”, который он когда-либо совершал. Впрочем его, как и раньше, поддерживает большое количество жителей города.
Следующие выборы мэра состоятся в октябре 2014 года