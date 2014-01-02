Жертвами теракта в Ираке стали не менее десяти человек
Не менее десяти человек стали жертвами теракта в Ираке в четверг, еще 20 получили ранения.
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Теракт произошел неподалеку от иракского города Баакуба, расположенного в 60 километрах к северо-востоку от Багдада.
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Агентство отмечает, что рост напряженности в Ираке связан с противостоянием крупнейших исламских общин — суннитов и шиитов. Во время правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака, однако после вооруженного вторжения США и свержения Хусейна их потеснили шииты. Они заняли ряд ключевых государственных должностей, в частности, пост премьер-министра.