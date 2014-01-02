Жертвами теракта в Ираке стали не менее десяти человек

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Теракт произошел неподалеку от иракского города Баакуба, расположенного в 60 километрах к северо-востоку от Багдада.

Читайте также: В результате терактов в Багдаде погибли более 30 христиан

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Агентство отмечает, что рост напряженности в Ираке связан с противостоянием крупнейших исламских общин — суннитов и шиитов. Во время правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака, однако после вооруженного вторжения США и свержения Хусейна их потеснили шииты. Они заняли ряд ключевых государственных должностей, в частности, пост премьер-министра.