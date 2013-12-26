В результате терактов в Багдаде погибли более 30 христианин

Теракты были направлены против христианского населения столицы Ирака, сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

При взрыве около церкви в христианском районе Дора погибли 24 человека, сообщает агентство. Бомба, заложенная в припаркованный у церкви автомобиль, взорвалась в тот момент, когда прихожане покидали здание.

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Незадолго до этого взрыва на расположенном неподалеку рынке взорвались две бомбы. В результате погибли десять человек. По словам представителя полиции, именно звуки первых двух взрывов побудили прихожан покинуть церковь.

В результате терактов пострадали 52 человека. По данным агентства, ответственность за взрывы пока никто на себя не взял.

О взрыве около христианской церкви на юге Багдада стало известно днем 25 декабря. Первоначально сообщалось о 15 погибших и 30 раненых.

В начале 2000-х годов христианское население Ирака составляло около полутора миллионов человек. За прошедшее время оно сократилось втрое в результате многочисленных межрелигиозных конфликтов.