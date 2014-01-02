В атмосферу Земли вошел пятиметровый астероид

Пятиметровый астероид 2014 AA вошел в атмосферу Земли над Атлантикой утром в четверг, спустя сутки после того, как он был обнаружен; скорее всего, небесное тело полностью разрушилось и не долетело до Земли, говорится в материалах Центра малых планет Международного астрономического союза.

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Этот случай стал вторым в истории, когда упавшее на Землю небесное тело было открыто до падения. Первый раз это произошло в 2008 году, когда астероид 2008 TC3 был открыт примерно за день до того, как его обломки упали на территории Судана, сообщает РИА Новости.

Астероид 2014 AA был обнаружен утром 1 января на американской обсерватории Маунт-Леммон. Астрономы провели серию измерений, по итогам которых установили, что уже через сутки объект должен упасть на нашу планету.

"Практически точно, что 2014 AA вошел в атмосферу Земли 2 января примерно в 04.50 по Гринвичу (08.50 мск)", — говорится в сообщении.

Согласно расчетам Стивена Чесли из Лаборатории реактивного движения НАСА, наиболее вероятный район падения простирается от центральной Америки до восточной Африки.

Размер астероида 2014 AA составлял от 3 до 5 метров.