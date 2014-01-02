Латвия перешла на евро, а болгары и румыны получили свободный доступ к работе в странах ЕС

Официально Латвия присоединилась к еврозоне в 00:00 часов 1 января 2014 года, сообщает РИА Новости.

Решение о вступлении в зону евро правительство и парламент Латвии приняли несмотря на отсутствие поддержки со стороны населения республики. Согласно опросу, который в декабре провела компания SKDS, только 8% жителей страны полностью поддержали переход на евро, 16,5% опрошенных скорее поддержали. Против введения единой европейской валюты в тоже время высказались 50% жителей республики.

В течение первых двух недель после вступления в еврозону в Латвии будет действовать переходный период - расплачиваться можно будет латами и евро. Затем латы будут выведены из оборота.

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Также с 1 января граждане Болгарии и Румынии больше не нуждаются в разрешении на работу для трудоустройства в странах Евросоюза, говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам занятости Ласло Андора.

До сегодняшнего дня болгары и румыны и так могли беспрепятственно работать в 17 других странах ЕС. С нового года ограничения были сняты также в Германии, Австрии, Бельгии, Франции, Люксембурге, на Мальте, в Нидерландах, Великобритании и Испании.

Румыния и Болгария стали членами ЕС в 2007 году. ЕС ввел в отношении Бухареста и Софии семилетний переходный период, прежде чем предоставить свободу передвижения рабочим этих стран.

По данным Андора, в странах ЕС уже проживают более 3 миллионов человек из Болгарии и Румынии. "Очень маловероятно, что после снятия последних ограничений на румынских и болгарских рабочих будет какое-то значительное увеличение их числа", - отмечает еврокомиссар.