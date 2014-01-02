Спасатели начали эвакуацию пассажиров застрявшего во льдах "Академика Шокальского"

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Согласно сообщению, вертолет забрал 12 пассажиров, чтобы доставить их на корабль Aurora Australius.

По информации корреспондента газеты Guardian Алока Джа (Alok Jha), вертолет с пассажирами взлетел и направился к австралийскому судну. «Первые пассажиры с «Шокальского» сейчас на пути к Aurora Australius», - написал он в своем микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что сначала пассажиров группами по 12 человек доставят на китайский корабль «Сюэлун», а оттуда группами по 22 человека - на баржах к Aurora Australius.

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Решение об эвакуации пассажиров с российского судна было принято в понедельник после того, как к нему не смог пробиться австралийский корабль ледового класса Aurora Australius. Проведение спасательной операции было отложено из-за плохих погодных условий.

По данным МИД России, поддерживающего связь с «Академиком Шокальским», все члены экипажа и участники экспедиции здоровы, угрозы их жизни нет. На борту судна находятся 74 человека, 22 их них — граждане Российской Федерации, члены экипажа.