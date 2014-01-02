Делегация Палестины поможет в расследовании гибели посла в Праге
Специальная делегация экспертов из Палестины прибыла в Прагу, чтобы помочь властям Чехии в расследовании обстоятельств гибели чрезвычайного и полномочного посла Палестины в Праге Джамаля Мухаммада Джамаля.
"Палестинская делегация уже находится в Праге. МИД Палестины разрешил чешским властям проводить следственные действия на территории резиденции посла", — говорится в сообщении Чешского радио.
Как сообщила в Праге журналистам пресс-секретарь местной полиции Андреа Зоулова, причиной взрыва, в результате которого погиб посол Палестины в Чехии, вероятнее всего, было неправильное использование сейфа, оснащенного специальной системой безопасности, пишет РИА Новости.
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МИД Чехии официально не комментирует случившееся.
Посол Палестины в Праге Джамаль Мухаммад Джамаль вручил верительные грамоты президенту Чехии Милошу Земану 11 октября 2013 года.
Посол Палестины в Чехии Джамаль Мухаммад Джамаль, пострадавший в среду при взрыве в своей резиденции в Праге, был доставлен в Главный военный госпиталь Праги в тяжелом состоянии. Спустя некоторое время поступили сообщения о том, что 56-летний дипломат скончался.