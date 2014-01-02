Взорвавшийся в квартире посла Палестины сейф никто не открывал 20 лет

Президент чешской полиции заявил, что сейфы, в которых в случае несанкционированного доступа срабатывает взрывной механизм, в республике запрещены, сообщает ИТАР-ТАСС.

По данным чешских СМИ, сейф ранее находился в старом здании диппредставительства и был перенесен оттуда в новое, куда посол Джамал Мухаммад Джамал переехал только два дня назад.

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"Посол захотел узнать, что же находится в сейфе. Он открыл его и попросил жену принести бумагу и ручку, чтобы он мог составить опись находящегося в сейфе. Как только женщина вышла из комнаты, раздался взрыв", - цитируют СМИ министра иностранных дел Государства Палестина Рияда аль-Малики.

Чешские полицейские, осматривавшие место инцидента, сообщили, что сейф сильно поврежден взрывом.

Президент чешской полиции Мартин Червичек заявил, что сейфы, в которых в случае несанкционированного доступа срабатывает взрывной механизм, в республике запрещены.

"Разумеется, такой вещи не должно было бы быть ни в одном посольстве, и мы в рамках нынешнего расследования будем с этим вопросом разбираться", - сказал он.

В результате взрыва в среду в собственной новой квартире палестинский посол получил тяжелые ранения и умер через несколько часов в военном госпитале. Полиция почти сразу исключила версию теракта.