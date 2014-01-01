Полиция официально не признала терактом взрыв в Праге

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Андреа Зоулову.

"Мы предполагаем, что взрыв произошел во время манипуляции с сейфом (при его открытии)",- добавила Зоулова, отметив, что с сейфом сейчас работают эксперты. Пресс-секретарь сообщила также, что во время взрыва сейф был сильно поврежден.

По теме: Раненый взрывом посол Палестины в Чехии скончался

"Вероятно, система безопасности находилась внутри сейфа и была активирована при открытии дверцы", — сказала она.

Зоулова также отметила, что в резиденции посла полиция не нашла никаких иных устройств и систем, которые могли бы быть причиной взрыва.

По словам пресс-секретаря полиции, в резиденции во время взрыва находились супруга посла и его сын, и они живы.

При этом, официального подтверждения того, что госпитализированная ранее в клинику "Мотол" с места взрыва женщина является супругой посла, нет. Пострадал ли при взрыве его сын, также не уточняется.

Посол Палестины в Чехии Джамаль Мухаммад Джамаль, пострадавший в среду при взрыве в своей резиденции в Праге, был доставлен в главный военный госпиталь Праги в тяжелом состоянии. Спустя некоторое время поступили сообщения о том, что 56-летний дипломат скончался.