Калашникова проводят в последний путь залпами из созданных им автоматов АК-47

Легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова проводят 27 декабря в последний путь залпами из созданных им автоматов АК-47, пишет ИТАР-ТАСС.

"27 декабря на территории Федерального военно-мемориального комплекса в Подмосковье состоятся похороны Героя Российской Федерации, Дважды Героя социалистического труда генерал-лейтенанта Михаила Калашникова", - говорится в сообщении управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ.

"При погребении стреляющая группа 154-го отдельного комендантского Преображенского полка произведет трехкратный траурный салют из автоматов АК-47, созданных легендарным конструктором", - сказали в Минобороны.