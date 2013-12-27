Калашникова проводят в последний путь залпами из созданных им автоматов АК-47
09:20, 27 декабря 2013Мир
2205 0
Сегодня похоронят гениального конструктора.
Калашников, фото siberiantimes.com
Легендарного конструктора-оружейника Михаила Калашникова проводят 27 декабря в последний путь залпами из созданных им автоматов АК-47, пишет ИТАР-ТАСС.
"27 декабря на территории Федерального военно-мемориального комплекса в Подмосковье состоятся похороны Героя Российской Федерации, Дважды Героя социалистического труда генерал-лейтенанта Михаила Калашникова", - говорится в сообщении управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ.
"При погребении стреляющая группа 154-го отдельного комендантского Преображенского полка произведет трехкратный траурный салют из автоматов АК-47, созданных легендарным конструктором", - сказали в Минобороны.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter