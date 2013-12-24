Тысячи человек погибли во время столкновений в Южном Судане – ООН

«Я нисколько не сомневаюсь в том, что погибли тысячи человек», - заявил журналистам Ланцер, его слова цитирует РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

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Ранее ООН сообщало о 500 погибших в этом конфликте.

Столкновения в столице Южного Судана Джубе начались в ночь на 16 декабря. В боях участвовали подразделения вооруженных сил, принадлежащие к различным племенным группировкам.

Президент Южного Судана Салва Киир заявил, что в стране произошла попытка государственного переворота, обвинив бывшего вице-президента страны Риека Машара в его организации.

В настоящий момент повстанцы под руководством Машара захватили ряд городов на севере страны, в том числе территории, где сосредоточены основные запасы нефти Южного Судана.