Калашникова похоронят 27 декабря в Москве

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента и правительства Удмуртии.

«По решению родственников М.Т. Калашникова, похороны выдающегося конструктора пройдут 27 декабря 2013 года в городе Москва на Федеральном Военно-Мемориальном комплексе», - говорится в сообщении.

В сообщении также уточняется, что церемония прощания с Калашниковым в городе Ижевске состоится в Свято-Михайловском соборе 25 и 26 декабря.

Как сообщалось, легендарный конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников попал в реанимацию республиканского клинико-диагностического центра Удмуртии 17 ноября. В начале декабря Минздрав республики сообщал, что конструктор проходит лечебно-диагностические и реабилитационные мероприятия, его состояние стабильное. В середине декабря в ведомстве рассказали, что Калашников находится в тяжелом состоянии. В понедельник, 23 декабря, Калашников скончался на 95-м году жизни.