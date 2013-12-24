Папа Франциск лично поздравил Бенедикта XVI с Рождеством

Как передают местные СМИ, Франциск появился на пороге нынешней резиденции Бенедикта XVI, бывшего женского Монастыря Матери Церкви, расположенного на территории города-государства Ватикан, примерно в 17.00 (19.00 кск). Понтифики помолились в часовне, после чего провели закрытую 30-минутную встречу, пишет РИА Новости.

В первый раз папы встречались 23 марта. Тогда беседа понтификов продолжалась 45 минут, после чего к ним присоединились их личные секретари. Встреча дала возможность Бенедикту XVI лично выразить Франциску свое уважение и послушание, о которых он заявил еще в последний день своего понтификата.

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Бенедикт XVI 11 февраля объявил о своем намерении отречься от Апостольского престола и 28 февраля завершил папское служение и переехал из Ватикана в Кастельгандольфо.

Вечером 13 марта новым Папой Римским на конклаве был избран аргентинский кардинал Хорхе Марио Бергольо, который принял имя Франциск. Вскоре после завершения конклава новоизбранный Папа позвонил по телефону Бенедикту XVI. На всех последующих богослужениях и встречах он неизменно вспоминал о своем предшественнике и молился за него.

В день своей интронизации 19 марта, когда католики отмечали день святого Иосифа, Франциск по телефону поздравил почетного понтифика с именинами.