Берлускони отменил празднование Рождества и установку елки на своей вилле

Как передает Лента.ру со ссылкой на Corriere della Sera, соответствующее решение принято из соображений экономии, которой теперь вынужден придерживаться политик.

Более того, вся прислуга на вилле, где Берлускони жил со своей бывшей женой, уже получила письма об увольнении, и с 23 декабря двери виллы будут закрыты.

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Не исключено, что экс-премьер попытается выставить виллу на продажу для покрытия своих долгов. Это, впрочем, представляется затруднительным, поскольку по условиям его развода с Вероникой Ларио именно она получила право пользоваться их бывшим общим домом.

Corriere della Sera сообщает также, что без подарка на Рождество останется нынешняя возлюбленная 77-летнего экс-премьера - 29-летняя Франческа Паскале. Политик отказался купить ей мотоцикл Harley Davidson, о котором Паскале давно мечтала. Это решение, впрочем, Берлускони объяснил заботой о безопасности подруги.

В последние годы Берлускони стал фигурантом целого ряда уголовных дел. Его, в частности, признали виновным в налоговых махинациях, связях с несовершеннолетней проституткой и незаконном разглашении данных о его политических оппонентах, которые собрала полиция. В 2013 году суд запретил бывшему премьеру в течение двух лет занимать государственные посты, а Сенат Италии лишил его парламентских полномочий.

Тем не менее Берлускони, который объясняет все обвинения в свой адрес происками левых политических сил, остается одним из богатейших людей Италии. В августе 2013 года размер его состояния достиг 7,5 миллиарда долларов, что примерно на четверть больше показателя начала года.