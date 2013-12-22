На сайте Белого дома появилась новая украинская петиция - об освобождении Тимошенко

«Тимошенко заключена украинским режимом два с половиной года тому назад, ее арест признан незаконным Европейским судом по правам человека», – подчеркивают авторы петиции.

На данное время петицию, обнародованную 20 декабря, подписали 2,5 тыс. человек.

Для рассмотрения Администрацией США петиция должна набрать 100 тысяч голосов до 19 января 2014 г.

Как сообщал УНИАН, петиция с требованием ввести санкции против Президента Украины Виктора Януковича и членов Кабинета министров, появившаяся на сайте Белого дома 26 ноября, менее чем за неделю набрала свыше 120 тысяч подписей.

По состоянию на 2 декабря на сайте Белого дома было размещено более10 петиций против украинской власти.