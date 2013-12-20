Белый дом отказался от расширения "списка Магнитского" - СМИ

Ранее западные СМИ со ссылкой на мнение ряда официальных лиц и экспертов сообщали, что правительство США в ближайшее время может добавить в список до 20 россиян, якобы причастных к нарушениям прав человека. Среди россиян, в отношении которых могли ввести санкции, называли, в частности, главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Как сообщает издание, решение не пересматривать список было принято администрацией президента Барака Обамы в самый последний момент, сообщает РИА Новости.

"Нас неоднократно заверяли на самом высоком уровне, что (в списке) будут новые имена. И вот сегодня (в четверг) мы слышим, что нового списка не будет. Никаких объяснений не было", - заявил изданию помощник одного из конгрессменов.

Так называемый «список Магнитского» из 18 фамилий был опубликован Минфином США в апреле текущего года. В ответ Москва обнародовала свой список из 18 граждан США, которым запрещен въезд в РФ. Российский список включает имена причастных, по мнению властей, к легализации и применению пыток в спецтюрьме в Гуантанамо, а также причастных к нарушениям прав и свобод российских граждан за рубежом.