Бразильцы вышли на демонстрацию с требованием дать убежище Сноудену

Участники акции надели на себя маски, изображающие Сноудена, и дошли до места, где в тот момент находилась на одном из мероприятий президент страны Дилма Руссефф в сопровождении своих министров, пишет РИА Новости.

Ранее Руссефф заявила, что ее правительство никак не будет комментировать открытое письмо Сноудена, в котором тот предлагает помощь в расследовании слежки со стороны США в обмен на политическое убежище.

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По данным издания Folha de Sao Paolo, Сноуден написал открытое письмо и адресовал его народу и властям Бразилии. В этом письме он отметил, что был впечатлен резкой критикой деятельности американских спецслужб и шпионажа со стороны США, высказанной бразильским правительством.

Манифестанты несли в руках плакаты "Дилма, поприветствуйте Сноудена!".

Разоблачительные материалы о деятельности американских спецслужб против Бразилии стали причиной охлаждения в отношениях между двумя странами. Глава бразильского государства с трибуны Генассамблеи ООН выступила с резким осуждением подобной шпионской деятельности.

Бразилия выдвинула инициативу создать механизмы гражданского контроля над интернетом, чтобы обеспечить безопасность его пользователей, не ограничивая их прав на свободный доступ к ресурсам мировой сети.