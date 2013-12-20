Пять человек госпитализированы после обрушения в лондонском театре

"Помощь оказана более чем 80 пострадавшим, семеро из них ранены тяжело", — сказали находящиеся на месте происшествия медики, пишет РИА Новости.

Пять человек, которые пострадали при обрушении в лондонском театре Apollo, получили серьезные травмы и госпитализированы, передает телеканал Sky News со ссылкой на сотрудников "скорой помощи".

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Ранее спасатели сообщили, что эвакуировали из-под завалов всех людей, заблокированных при обрушении.

По разным данным, в театре прямо во время представления в четверг вечером обрушилась часть потолка или балкон.

Театр Apollo был основан в 1901 году. Его вместимость составляет 775 мест. Инцидент произошел во время показа спектакля "Загадочное ночное убийство собаки" по роману Марка Хэддона о приключениях мальчика-аутиста. За представлением наблюдали около 700 зрителей.