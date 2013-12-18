Сорок два шведа поменяли имя на Клаус-Хайди, чтобы выиграть год жизни в Берлине

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Необычный конкурс, условием которого является смена имени на Клаус-Хайди, с октября проводила немецкая авиакомпания Lufthansa. Цель кампании - продвижение рейса из Стокгольма в Берлин. Помимо подтверждения смены имени на «соединение двух самых немецких имен», участники конкурса должны были прислать в авиакомпанию мотивационное письмо.

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Победителем стал 24-летний Михаэль Клаус-Хайди Андерссон. По данным агентства, помимо оплаченной квартиры, он получит велосипед, а также сможет изучать немецкий язык с частным преподавателем. «Даже если бы я не выиграл, то оставил бы свое новое имя», - рассказал новоявленный Клаус-Хайди.