Эстонский министр культуры уходит в отставку из-за подозрения в цензуре

Министр культуры Эстонии Рейн Ланг подал прошение об отставке премьер-министру страны Андрусу Ансипу. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ.

«Будучи членом правительства, невозможно дальше работать, когда каждый твой поступок клеймят, а идеи вывешиваются на позорный столб», — так прокомментировал чиновник свое решение. Ансип, в свою очередь, отметил, что Ланг был «хорошим участником команды, предлагавшим смелые идеи и решительно воплощавшим их в жизнь».

Отставки министра культуры добивались представители 18 творческих союзов Эстонии. Поводом для их недовольства стал скандал вокруг популярной среди местной интеллигенции газеты «Sirp». Он разразился в середине ноября, когда проходил конкурс на должность главного редактора издания. В ходе этого конкурса не было выбрано ни одного кандидата. В итоге должность при поддержке правящей Партии реформ и лично министра культуры получил писатель Каур Кендер. В редакции после этого начались увольнения сотрудников.

Эстонские деятели культуры сочли назначение нового главреда попыткой властей пресечь критику со стороны интеллигенции и ввести в газете политическую цензуру. Некоторые известные журналисты предпочли покинуть издание.

О намерении уйти в отставку министр культуры объявил еще 21 ноября, выступая в прямом эфире вечерней телевизионной передачи канала ETV. Вотум недоверия Лангу рассматривался в парламенте, но достаточной поддержки депутатов это предложение не получило.

Рейн Ланг работал в возглавляемом Ансипом правительстве с 2005 года. В период с 2005-го по 2011 год он был министром юстиции, с 6 апреля 2011 года занимал пост министра культуры. Нового кандидата на эту должность правление Партии реформ представит 4 декабря.