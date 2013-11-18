Эстония будет поддерживать Украину независимо от результатов Вильнюсского саммита - посол

Эстония будет поддерживать Украину независимо от результатов Вильнюсского саммита. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Эстонской Республики в Украине Сулев Каннике во время рабочего визита в Чернигов.

Как передает корреспондент УНИАН, посол, в частности, сказал: "Будем поддерживать независимо от Вильнюсского саммита", и отметил, что "после Вильнюса также будет следующий день".

По словам Каннике, в Европе есть группа стран, которые исторически относятся к друзьям Украины, и среди них, конечно – Эстония. Каннике подчеркнул, "для эстонцев Украина – в Европе".

Чрезвычайный и Полномочный Посол назвал вопрос о шансах подписания Соглашения об ассоциации с ЕС острым. "Сегодня трудно сказать. Возможно, завтра будет легче", - отметил он.

Посол выразил надежду на подписание Соглашения об ассоциации, хотя этому, по его мнению, будут предшествовать серьезные дебаты.

Посол Эстонии Каннике впервые посетил Чернигов. Он провел официальные встречи с председателем Черниговской облгосадминистрации Владимиром Хоменко и секретарем Черниговского городского совета Олегом Шереметом. Также принял участие в открытии молодежного проекта "Школа лидера", который проводится при поддержке Министерства иностранных дел Эстонии.