СМИ: Украинский миллиардер купил заброшенную станцию лондонского метро

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на британскую The Daily Mail

Сумма сделки составила 50 миллионов фунтов стерлингов (81,7 миллиона долларов). Издание отмечает, что между потенциальными покупателями развернулась жесткая борьба за участие в сделке. В конечном счете украинский миллиардер одержал победу, перебив предложение представителей катарской королевской семьи. Новый собственник планирует переделать здание в дом с квартирами класса «люкс».

По теме: СМИ: Украинский миллиардер претендует на бункер в центре Лондона

«Бромптон Роуд» была открыта в 1906 году компанией Great Northern, Piccadilly and Brompton Railway, которая занималась строительством метро в Лондоне. «Бромптон Роуд» расположена на линии «Пикадилли» между станциями «Найтсбридж» и «Южный Кенсингтон». Здание построили по проекту архитектора Лесли Грина, который спроектировал десятки станций метрополитена британской столицы. Они отличаются облицовкой из кроваво-красной плитки и полукруглыми окнами.

В 1934 году «Бромптон Роуд» закрыли, так как она была расположена слишком близко к соседним станциям. Станция перевозила недостаточно пассажиров, ее признали нерентабельной и законсервировали. Впоследствии «Бромптон Роуд» перешла в собственность Вооруженных сил, которые использовали ее во время Второй мировой войны как командный центр при обороне Лондона. С 50-х годов станция почти не использовалась Министерством обороны, хотя все это время принадлежала ведомству. Власти решили продать «Бромптон Роуд» в рамках сокращения затрат.