ООН и США осудили обстрел российского посольства в Сирии

"Члены Совета Безопасности возмущены и решительно осудили минометный обстрел российского посольства в Дамаске 28 ноября, в результате которого был убит один и ранены девять человек, в том числе среди персонала службы безопасности посольства", — говорится в заявлении СБ, передает РИА Новости.

По теме: Посольство России в Сирии обстреляли из миномета

"Члены СБ ООН подтвердили, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру и безопасности, а теракты — преступления, и им не может быть оправдания вне зависимости от мотивов, а также где бы, когда бы и кем бы они не совершались", — подчеркивается в заявлении.

СБ ООН потребовал привлечь виновных к ответственности.

В свою очередь, представитель госдепартамента Джен Псаки заявила: "США осуждают обстрел российского посольства в Дамаске и выражают обеспокоенность в связи с гибелью и ранением людей в результате инцидента. Мы осуждаем любые атаки на сотрудников и учреждения, защищенные международным законодательством".

По ее словам, Вашингтон считает, что виновные в преступлениях должны привлекаться к ответственности независимо от того, какую сторону они представляют.

В четверг в результате минометного обстрела боевиками района, где расположено посольство России в Сирии, одна мина разорвалась на территории дипмиссии, другая — в непосредственной близости. Погиб один сириец, девять человек, в том числе из состава сирийской охраны посольства, получили ранения. Граждане РФ не пострадали, как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Зданию дипмиссии нанесен незначительный материальный ущерб.

Москва рассматривает произошедшее как теракт, заявил МИД РФ.