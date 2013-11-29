Самолет с делегацией Чехии совершил жесткую посадку в аэропорту Стокгольма

Об этом сообщает чешский интернет-портал IDNES.cz со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны Чехии Яна Пейшека, пишет РИА Новости.

"Могу подтвердить, что в четверг в аэропорту Стокгольма произошла авария военного самолета Як-40", — сказал Пейшек.

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Во время жесткой посадки самолета не сработали тормоза.

На борту Як-40 находились 11 человек, в том числе первый заместитель министра обороны Чехии Даниэл Коштовал и командующий военно-воздушными силами генерал Либор Штефаник.

Чешская официальная делегация прилетела в Стокгольм для обсуждения продления контракта на аренду шведских истребителей JAS-39 Gripen.