Самолет с делегацией Чехии совершил жесткую посадку в аэропорту Стокгольма
02:51, 29 ноября 2013Мир
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Самолет с военной делегацией Чехии на борту во время приземления в аэропорту Стокгольма выехал за взлетно-посадочную полосу, раненых нет.
Во время жесткой посадки самолета не сработали тормоза
Об этом сообщает чешский интернет-портал IDNES.cz со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны Чехии Яна Пейшека, пишет РИА Новости.
"Могу подтвердить, что в четверг в аэропорту Стокгольма произошла авария военного самолета Як-40", — сказал Пейшек.
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Во время жесткой посадки самолета не сработали тормоза.
На борту Як-40 находились 11 человек, в том числе первый заместитель министра обороны Чехии Даниэл Коштовал и командующий военно-воздушными силами генерал Либор Штефаник.
Чешская официальная делегация прилетела в Стокгольм для обсуждения продления контракта на аренду шведских истребителей JAS-39 Gripen.
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