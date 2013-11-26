Из четвертого энергоблока "Фукусимы" извлекают отработанное топливо

Ликвидаторы на аварийной японской АЭС "Фукусима-1" приступили к крайне опасной операции по извлечению отработанного ядерного топлива из бассейна на верхнем этаже четвертого энергоблока, сильно пострадавшего весной 2011 года от взрывов водорода. Радиоактивное излучение на поверхности отработавших стержней в несколько тысяч раз превышает предельно допустимые показатели, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе оператора АЭС, энергетической компании "Токио электрик пауэр" (ТЭПКО), в воду бассейна на четвертом энергоблоке 25 ноября был погружен контейнер. Специальный механический манипулятор будет один за другим помещать туда сборки отработавшего ядерного топлива длиной 4,5 метра и весом примерно 300 кг каждая. После этого герметично закрытый контейнер со стержнями общим весом 910 тонн поместят в более безопасный бассейн, расположенный в 100 метрах от энергоблока. На эту операцию уйдет примерно неделя. За ходом работ следит группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Помимо риска попадания в атмосферу большого количества радиоактивных веществ в случае повреждения стержней или разгерметизации контейнера, нынешняя операция осложняется плохой видимостью в бассейне четвертого энергоблока, куда в результате взрывов попало много мелких обломков здания.

Пострадавший от взрывов четвертый энергоблок в последнее время укрепили, однако потенциально его здание может обрушиться в случае нового сильного землетрясения. Поэтому извлечение крайне радиоактивных топливных сборок оттуда считается сейчас самой экстренной задачей. Всего в бассейне четвертого энергоблока находится свыше 1,5 тыс топливных элементов. На прошлой неделе были извлечены и успешно перемещены первые 22 таких стержня.

После работ на четвертом энергоблоке, которые планируется завершить до конца 2014 года, сотрудники станции намерены приступить к извлечению сборок отработавшего ядерного топлива из бассейнов на верхних этажах трех других пострадавших энергоблоков, где их значительно меньше. Как ожидается, полностью эти работы будут завершены к концу 2015 года.