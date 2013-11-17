СМИ: Разведка США видит в спутниковой навигации РФ угрозу нацбезопасности

Американские ЦРУ и Пентагон пытаются уговорить госдепартамент США не выдавать Роскосмосу разрешение на строительство на американской территории нескольких измерительных станций системы ГЛОНАСС из-за опасений, что они могут быть использованы в военных целях, сообщает издание ZN.UA c ссылкой на New York Times.

По данным издания, в американских спецслужбах и Пентагоне опасаются, что если госдеп разрешит разместить станции ГЛОНАСС, то Россия получит "плацдарм на американской территории, который значительно увеличит точность российских управляемых ракет".

Они также предполагают, что станции могут быть использованы для разведдеятельности непосредственно с территории США. Из-за этих подозрений Белый дом отсрочил принятие окончательного решения по вопросу размещения станций, пока Россия не предоставит дополнительные данные, а американские службы не придут к общей позиции, сообщили изданию анонимные источники в госдепе и администрации президента.

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"Я хотел бы понять, почему США должны быть заинтересованы в поощрении такого конкурента GPS, как российская система ГЛОНАСС, когда использование GPS во всем мире является очевидным преимуществом для США во многих отношениях", - цитирует New York Times слова члена палаты представителей конгресса Майк Роджерс, ранее запросивший у Пентагона оценку последствий размещения российский станций для национальной безопасности США.

Справка УНИАН. В октябре прошлого года Виталий Давыдов, занимавший тогда пост замруководителя Роскосмоса, заявлял, что ведомство планирует разместить в США восемь станций. Он также подчеркивал, что на территории России действуют 19 измерительных станций американской системы GPS. Российская и американская стороны провели несколько встреч по данному вопросу, в ходе которых американцы запрашивали дополнительную информацию по проекту.

ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система) является российским аналогом американской Системы глобального позиционирования (GPS) и позволяет определять местоположение и скорость движения сухопутных, морских и воздушных объектов с точностью до 1 метра. Развертывание ГЛОНАСС началось в октябре 1982 года. Первый спутник ГЛОНАСС был выведен Советским Союзом на орбиту 12 октября 1982 года. 24 сентября 1993 года система была официально принята в эксплуатацию.