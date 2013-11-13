Адвокаты российского миллиардера Полонского не могут защитить его от экстрадиции в Россию

Решение о достаточности или недостаточности оснований для выдачи российского бизнесмена Сергея Полонского, задержанного полицейскими властями Камбоджи по запросу Генеральной прокуратуры РФ, будет приниматься судом без присутствия россиянина, сообщил РИА Новости один из камбоджийских адвокатов, работавших по делу Полонского в январе-апреле в суде провинции Сианук.

"Суд определяет только одно: достаточность или недостаточность оснований для выдачи задержанного. Так как для задержания Сергея Полонского использовался ордер, выданный камбоджийской прокуратурой с ведома суда, по всей видимости, оснований для его передачи России достаточно, иначе такой ордер никто бы не выписал. В этом случае решение будет приниматься без присутствия самого Полонского или представителей его защиты, и повлиять на это решение его адвокаты не смогут", - сообщил юрист.

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Вопрос о конфликте интересов между пока не завершенным делом Полонского в суде провинции Сианук и запросом на его выдачу России камбоджийское законодательство полностью оставляет в компетенции судьи, сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вся полнота власти в принятии решения, передавать или не передавать Полонского России, вне зависимости от характера постановления суда принадлежит правительству Камбоджи.

"Только правительство может приостановить или отменить передачу Сергея властям России, и то только при наличии очень веских оснований для этого. А таких оснований пока нет", - сказал адвокат.

МВД России во вторник сообщило СМИ о том, что официальное уведомление камбоджийских властей о задержании Полонского уже поступило в правоохранительные органы РФ.

"Думаю, передача Полонского России может состояться в любой момент в течение ближайших трех дней, если не вмешаются какие-то особые обстоятельства", - сказал камбоджийский адвокат.