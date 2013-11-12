Арестованного российского миллиардера нет в тюрьме, куда его должны были направить

Один из адвокатов российского бизнесмена Сергея Полонского, задержанного в понедельник полицейскими властями Камбоджи в провинции Сианук, утверждает, что россиянина нет в иммиграционной тюрьме в Пномпене, куда его должны были направить, его местонахождение неизвестно.

Вечером в понедельник российские СМИ сообщили, что Полонский находится в Центре временного содержания иммиграционной полиции Камбоджи в районе аэропорта города Пномпень.

"Я проверил сегодня утром, разговаривал с руководством Центра временного содержания. Мне ответили, что Сергей Полонский к ним не поступал, и его местонахождение руководству Центра неизвестно", - сообщил РИА Новости адвокат, защищавший россиянина в суде в январе-апреле этого года.

"По правилам он должен был быть именно там - именно в этот центр помещают иностранных граждан, которых собираются экстрадировать. Задержан он был по запросу российских властей и в соответствии с камбоджийским УПК. Кодекс предполагает, что временно задержанный в ожидании решения об экстрадиции помещается в иммиграционную тюрьму", - добавил юрист. Он также сообщил агентству, что в понедельник, который был в Камбодже выходным днем, Полонский был задержан с удивительной поспешностью.

"Меня удивляет, что Сергея арестовали так поспешно, это нехарактерно для камбоджийской полиции. Странно и то, что в операции по его задержанию были заняты более двух десятков полицейских, как будто ловили не человека, обвиненного в другой стране в мошенничестве, а вооруженного бандита", - сказал адвокат.

По словам московского адвоката Полонского Александра Карабанова, задержание стало местью высокопоставленного камбоджийского чиновника, в осуществлении которой запрос российских властей сыграл роль повода. Восьмого ноября Полонский опубликовал в Facebook видео, в котором один из высших чиновников МВД Камбоджи якобы вымогает у него миллион долларов за защиту от российских властей. В понедельник в интервью Life News этот же чиновник заявил, что отправит задержанного Полонского в тюрьму самого строгого режима в Камбодже.