Жертвами мощнейшего тайфуна на Филиппинах стали 3 человека

Еще семь человек получили ранения различной степени тяжести, передает новостной интернет-портал GMA News.

По данным американских метеорологов, мощь обрушившейся стихии в момент соприкосновения с землей сопровождалась порывами ветра до 379 километров в час. Волны высотой до шести метров обрушились на берега островов Самар и Лейте. В настоящее время тайфун проходит в районе города Тапас на острове Панай и движется на северо-запад со скоростью 40 километров в час, сообщает РИА Новости.

"Вся провинция Самар лишилась энергоснабжения," - сообщил ее губернатор Шари Тан, где стихия пронеслась несколькими часами ранее. Из других районов в центральной части Филиппин поступают сообщения о перебоях со связью. Филиппинское Управление гражданской авиации заявило о закрытии до вечера субботы всех аэропортов в центральных регионах Биколь и Висайи.

Ожидается, что "Йоланда"пересечет Филиппины в течение пятницы-субботы. После этого тайфун окажется в Южно-Китайском море, где может дополнительно усилиться, и продолжит движение в сторону Вьетнама.

Каждый год в сезон дождей с июня по декабрь на Филиппинский архипелаг обрушиваются десятки тайфунов, "Йоланда" (по международной классификации - "Хайянь") уже 24-й в этом году. Печальный рекорд по числу жертв пока удерживает тайфун 1991 года, который унес жизни шести тысяч жителей филиппинского острова Лейте.