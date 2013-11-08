Жертвами мощнейшего тайфуна на Филиппинах стали 3 человека

15:16, 08 ноября 2013
Мир
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Жертвами проходящего в пятницу через центральную часть Филиппин самого мощного в этом году тайфуна "Йоланда"стали трое человек, заявил официальный представитель национального управления гражданской обороны Рейнальдо Балидо.

Вся провинция Самар лишилась энергоснабжения

Еще семь человек получили ранения различной степени тяжести, передает новостной интернет-портал GMA News.

По данным американских метеорологов, мощь обрушившейся стихии в момент соприкосновения с землей сопровождалась порывами ветра до 379 километров в час. Волны высотой до шести метров обрушились на берега островов Самар и Лейте. В настоящее время тайфун проходит в районе города Тапас на острове Панай и движется на северо-запад со скоростью 40 километров в час, сообщает РИА Новости.

"Вся провинция Самар лишилась энергоснабжения," - сообщил ее губернатор Шари Тан, где стихия пронеслась несколькими часами ранее. Из других районов в центральной части Филиппин поступают сообщения о перебоях со связью. Филиппинское Управление гражданской авиации заявило о закрытии до вечера субботы всех аэропортов в центральных регионах Биколь и Висайи.

Ожидается, что "Йоланда"пересечет Филиппины в течение пятницы-субботы. После этого тайфун окажется в Южно-Китайском море, где может дополнительно усилиться, и продолжит движение в сторону Вьетнама.

Каждый год в сезон дождей с июня по декабрь на Филиппинский архипелаг обрушиваются десятки тайфунов, "Йоланда" (по международной классификации - "Хайянь") уже 24-й в этом году. Печальный рекорд по числу жертв пока удерживает тайфун 1991 года, который унес жизни шести тысяч жителей филиппинского острова Лейте.

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