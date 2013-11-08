Сенат США запретил дискриминацию геев на рабочем месте

Законопроект поддержали 64 сенатора, против были 32. Законопроект запрещает увольнять работников или отказывать кандидатам на рабочее место по мотивам нетрадиционной сексуальной ориентации, пишет РИА Новости.

Президент Обама приветствовал принятие законопроекта Сенатом. Законопроект "покончит с несправедливостью в отношении американцев, которым отказывают в работе или увольняют просто за то, что они лесбиянки, геи, бисексуалы или трансгендеры", сказал Обама.

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В США уже действовало законодательство, которое запрещало дискриминацию по признаку расы, пола, религиозной принадлежности или инвалидности, напомнил Обама.

Теперь документ будет направлен для рассмотрения в Палату представителей, спикер которой, Джон Бейнер, выступает против его принятия. Президент Обама призвал республиканцев снять возражения против законопроекта.

"Одна партия в одной палате Конгресса не должна стоять на пути у миллионов американцев, которые хотят каждый день ходить на работу и хотят, чтобы их оценивали только по качеству работы", — сказал президент.

Обама к моменту избрания президентом в 2008 году заявлял, что "размышляет" о том, одобрять ли однополые браки, но затем безоговорочно поддержал их. В его правление ряд штатов приняли законодательство, разрешающее однополые браки, а другие штаты подобные союзы запретили специальными законами.

Голосование в Сенате в четверг было отмечено тем, что ряд сенаторов-республиканцев поддержали законопроект вопреки консерваторам в их собственной партии, которые выступили против закона. Республиканская фракция в Сенате также воздержалась от тактики обструкции, позволив демократическому большинству принять закон.