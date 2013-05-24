Геи в США теперь могут быть бойскаутами

Более 60% из 1,4 тысячи представителей региональных организаций проголосовали на ежегодном слете за снятие запрета. Запрет обсуждался на протяжении ряда лет, и его рассматривал в 2000 году Верховный суд США, который постановил, что бойскауты вправе не допускать геев в свои ряды, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Традиционно бойскауты не допускали в свои ряды геев и атеистов. В число взрослых руководителей скаутского движения геев по-прежнему допускать не будут.

Несмотря на решения о снятии запрета, дискуссия еще не завершена. Некоторые консервативные и религиозные организации, поддерживающие бойскаутские ячейки, грозят выйти из движения и отказать ему в пожертвованиях. До 70% из 100 тысяч ячеек бойскаутов связаны с религиозными организациями, среди которых такие влиятельные, как Римско-католическая церковь, Южная баптистская конвенция и Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны).

Американские скауты отпраздновали в 2010 году 100-летие своего движения. Сейчас в их рядах 2,6 миллиона человек, хотя в периоды наибольшего расцвета эта цифра поднималась до 4 миллионов человек. Кроме того, в организации участвуют около 1 миллиона взрослых руководителей и волонтеров.